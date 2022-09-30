Kyrie 7

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Kyrie 7 来袭：切袭凭创造力

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出众贴合，快速起步

Kyrie 7 匠心设计，采用网眼鞋面妥善包裹双足，打造舒适的紧密贴合感，助力迅疾提速，灵巧地洞穿防线。

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疾速切入，强劲抓地

上脚 Kyrie 7，全方位抓地底纹经科学设计，应你所需，为快速变向运球的脚踝终结者提供多向掌控。

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身随心动，迅疾体验

Kyrie 7 搭载可弯曲的 Air Zoom Turbo 弧形缓震配置，从内线抛投到后撤步三分球，为运球后的每一次出手缔造出众缓震效果。

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