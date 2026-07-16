Superfly 11 Elite 采用先进创新技术和材料，为精益求精的球员打造。采用 Air Zoom 外底并内置 ZoomX 鞋垫，高回弹泡棉紧贴足底。

相较于 Superfly 10 Pro，Superfly 11 Pro 搭载同款 Air Zoom 外底技术，但定价更为亲民，而且重量更轻盈。

Superfly 11 Academy 专为足球新星打造，有着 Mercurial 一贯的速度表现，但重量比 Superfly 10 Academy 更轻盈，而且搭载轻量化外底，跑动更敏捷、更灵活。

Superfly 11 Club 专为足球新手打造，帮助他们轻松驰骋赛场。采用高帮版型，并搭配轻盈耐穿外底。