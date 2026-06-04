Nike Mercurial Superfly

探索疾速特色
“穿上 Superfly <wbr>足球鞋，加速<wbr>表现直接拉满，<wbr>对手根本<wbr>追不上我。”
基利安·姆巴佩
让他们看着你从眼前消失。
更多 Superfly 系列
Mercurial Superfly 11 的定位是什么？
全速爆发。Superfly 11 专为提升全速冲刺能力打造。鞋款从外底结构着手优化，助推向前发力，无论是起步蹬地还是大步冲刺，全程稳固贴合双脚。
Superfly 11 有哪些全新升级？
最大升级就是采用 Air Zoom 外底，这也是 Nike 足球鞋首次采用外露式鞋底设计。搭配同样首度应用于 Nike 足球鞋的 ZoomX 泡棉，让你每一步跑动都能感受到能量回弹。鞋面同样采用焕新设计，材质由 Gripknit 升级为 FlyWeave Ultra，包裹贴合度更佳，双脚稳固锁定。
Mercurial Superfly 11 和 Vapor 17 有何区别？
Superfly 11 Elite 主打爆发加速与全速冲刺，搭载 Air Zoom 外底、ZoomX 泡棉与 FlyWeave Ultra 鞋面，急速奔袭时依旧保持弹力支撑。凭借轻量 Atomknit 鞋面与 FlyLite 外底，Vapor 17 Elite 实现轻盈升级，为在狭小空间快速切袭、高频变向、闪转腾挪而精心调校。
什么是 Air Zoom 外底，它为什么重要？
Air Zoom 缓震配置内嵌于外底中，专为在疾速状态下实现能量回馈而设计。每一次足部落地，都能感受到强劲的推进力，助你提速更快、续航更久。
什么是 Flyweave？它如何影响贴合程度？
FlyWeave Ultra 通过双区包覆设计缔造稳固贴合体验。双区贴合包覆双足，确保加速时稳固锁定，让所有发力都用于提速，避免鞋脚相互掣肘消耗体能。
Mercurial Superfly 11 的贴合感如何？
紧密贴合，舒适稳固。FlyWeave Ultra 鞋面通过双区包覆设计稳固双足。如果你的脚型介于两个尺码之间，建议选择大半码。
哪个价格等级适合我？
Superfly 11 Elite 采用先进创新技术和材料，为精益求精的球员打造。采用 Air Zoom 外底并内置 ZoomX 鞋垫，高回弹泡棉紧贴足底。
相较于 Superfly 10 Pro，Superfly 11 Pro 搭载同款 Air Zoom 外底技术，但定价更为亲民，而且重量更轻盈。
Superfly 11 Academy 专为足球新星打造，有着 Mercurial 一贯的速度表现，但重量比 Superfly 10 Academy 更轻盈，而且搭载轻量化外底，跑动更敏捷、更灵活。
Superfly 11 Club 专为足球新手打造，帮助他们轻松驰骋赛场。采用高帮版型，并搭配轻盈耐穿外底。
相较于 Superfly 10 Pro，Superfly 11 Pro 搭载同款 Air Zoom 外底技术，但定价更为亲民，而且重量更轻盈。
Superfly 11 Academy 专为足球新星打造，有着 Mercurial 一贯的速度表现，但重量比 Superfly 10 Academy 更轻盈，而且搭载轻量化外底，跑动更敏捷、更灵活。
Superfly 11 Club 专为足球新手打造，帮助他们轻松驰骋赛场。采用高帮版型，并搭配轻盈耐穿外底。
Mercurial Superfly 11 适配什么场地？
Superfly 11 Elite 适配天然硬质草地（干燥的天然草地球场）、天然松软草地（潮湿泥泞的球场）以及人造草地（草较长的人造场地）。
Superfly 11 Pro 适配天然硬质草地和人造草地。
Superfly 11 Academy 适配多种场地（天然和人造场地）、人造草地以及人造场地。
Superfly 11 Club 适配多种场地以及人造场地。
Superfly 11 Pro 适配天然硬质草地和人造草地。
Superfly 11 Academy 适配多种场地（天然和人造场地）、人造草地以及人造场地。
Superfly 11 Club 适配多种场地以及人造场地。
是否推出 Superfly 11 儿童款？
是的。Superfly 会推出儿童款，分为 Academy 和 Club 两个价位版本，沿用同款高帮版型并且注重速度性能。款式上手简单，青少年球员初次上脚便能感受到出众体验。
探索疾速特色
“穿上 Superfly <wbr>足球鞋，加速<wbr>表现直接拉满，<wbr>对手根本<wbr>追不上我。”
基利安·姆巴佩
让他们看着你从眼前消失。
更多 Superfly 系列
Mercurial Superfly 11 的定位是什么？
全速爆发。Superfly 11 专为提升全速冲刺能力打造。鞋款从外底结构着手优化，助推向前发力，无论是起步蹬地还是大步冲刺，全程稳固贴合双脚。
Superfly 11 有哪些全新升级？
最大升级就是采用 Air Zoom 外底，这也是 Nike 足球鞋首次采用外露式鞋底设计。搭配同样首度应用于 Nike 足球鞋的 ZoomX 泡棉，让你每一步跑动都能感受到能量回弹。鞋面同样采用焕新设计，材质由 Gripknit 升级为 FlyWeave Ultra，包裹贴合度更佳，双脚稳固锁定。
Mercurial Superfly 11 和 Vapor 17 有何区别？
Superfly 11 Elite 主打爆发加速与全速冲刺，搭载 Air Zoom 外底、ZoomX 泡棉与 FlyWeave Ultra 鞋面，急速奔袭时依旧保持弹力支撑。凭借轻量 Atomknit 鞋面与 FlyLite 外底，Vapor 17 Elite 实现轻盈升级，为在狭小空间快速切袭、高频变向、闪转腾挪而精心调校。
什么是 Air Zoom 外底，它为什么重要？
Air Zoom 缓震配置内嵌于外底中，专为在疾速状态下实现能量回馈而设计。每一次足部落地，都能感受到强劲的推进力，助你提速更快、续航更久。
什么是 Flyweave？它如何影响贴合程度？
FlyWeave Ultra 通过双区包覆设计缔造稳固贴合体验。双区贴合包覆双足，确保加速时稳固锁定，让所有发力都用于提速，避免鞋脚相互掣肘消耗体能。
Mercurial Superfly 11 的贴合感如何？
紧密贴合，舒适稳固。FlyWeave Ultra 鞋面通过双区包覆设计稳固双足。如果你的脚型介于两个尺码之间，建议选择大半码。
哪个价格等级适合我？
Superfly 11 Elite 采用先进创新技术和材料，为精益求精的球员打造。采用 Air Zoom 外底并内置 ZoomX 鞋垫，高回弹泡棉紧贴足底。
相较于 Superfly 10 Pro，Superfly 11 Pro 搭载同款 Air Zoom 外底技术，但定价更为亲民，而且重量更轻盈。
Superfly 11 Academy 专为足球新星打造，有着 Mercurial 一贯的速度表现，但重量比 Superfly 10 Academy 更轻盈，而且搭载轻量化外底，跑动更敏捷、更灵活。
Superfly 11 Club 专为足球新手打造，帮助他们轻松驰骋赛场。采用高帮版型，并搭配轻盈耐穿外底。
相较于 Superfly 10 Pro，Superfly 11 Pro 搭载同款 Air Zoom 外底技术，但定价更为亲民，而且重量更轻盈。
Superfly 11 Academy 专为足球新星打造，有着 Mercurial 一贯的速度表现，但重量比 Superfly 10 Academy 更轻盈，而且搭载轻量化外底，跑动更敏捷、更灵活。
Superfly 11 Club 专为足球新手打造，帮助他们轻松驰骋赛场。采用高帮版型，并搭配轻盈耐穿外底。
Mercurial Superfly 11 适配什么场地？
Superfly 11 Elite 适配天然硬质草地（干燥的天然草地球场）、天然松软草地（潮湿泥泞的球场）以及人造草地（草较长的人造场地）。
Superfly 11 Pro 适配天然硬质草地和人造草地。
Superfly 11 Academy 适配多种场地（天然和人造场地）、人造草地以及人造场地。
Superfly 11 Club 适配多种场地以及人造场地。
Superfly 11 Pro 适配天然硬质草地和人造草地。
Superfly 11 Academy 适配多种场地（天然和人造场地）、人造草地以及人造场地。
Superfly 11 Club 适配多种场地以及人造场地。
是否推出 Superfly 11 儿童款？
是的。Superfly 会推出儿童款，分为 Academy 和 Club 两个价位版本，沿用同款高帮版型并且注重速度性能。款式上手简单，青少年球员初次上脚便能感受到出众体验。