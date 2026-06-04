Nike Mercurial Vapor 耐克刺客系列

探索疾速特色
“穿上 Vapor <wbr>足球鞋，再严密<wbr>的防守，我也能<wbr>轻松突破。”
维尼修斯·儒尼奥尔
突围狭小空间，创造制胜机会
更多 Vapor 产品
Mercurial Vapor 17 的定位是什么？
Vapor 17 主打轻盈快频，塑就多向迅猛表现，适合依靠犀利切袭、灵活走位、持续跑动得分的球员。鞋重约 155 克（男码 42.5 码，FG），是轻盈非凡的 Mercurial 鞋款，相较前代产品减重幅度达 20%，实现多方位疾速爆发、回弹响应。
Vapor 17 有哪些全新升级？
Vapor 17 较上一代产品实现轻盈升级。研发团队严控每一克重量，在保障强悍实战性能的基础上，全力精简鞋身结构。鞋面材质由 GripKnit 改为 AtomKnit，即 Nike 轻盈非凡的 Flyknit 飞织材料。FlyLite 外底纤薄强韧，依托先进覆膜基材工艺，实现轻量化的同时，不影响抓地力与回弹响应性能。
Mercurial Superfly 11 和 Vapor 17 有何区别？
凭借轻量 Atomknit 鞋面与 FlyLite 外底，Vapor 17 Elite 实现轻盈升级，为在狭小空间快速切袭、高频变向、闪转腾挪而精心调校。Superfly 11 Elite 主打爆发加速与全速冲刺，搭载 Air Zoom 外底、ZoomX 泡棉与 FlyWeave Ultra 鞋面，急速奔袭时依旧保持弹力支撑。
什么是 AtomKnit？
Atomknit 是 Nike 非凡轻盈通透的 Flyknit 飞织结构。以精简材料包覆双足，带来赤足般脚感，令双足贴近球面。
什么是 Flylite 外底？
FlyLite 外底采用先进覆膜基材工艺打造，尽可能减轻鞋身重量。外底强劲抓地，有助提升加速和变向表现，让你强势切袭，掀起迅猛攻势。
Mercurial Vapor 17 的贴合感如何？
犹如第二层肌肤般的贴合感。Atomknit 鞋面紧密贴合双足，助力无拘畅动，带来轻薄利落的赤足般贴合感。不同于 Superfly Academy 和 Club，Vapor 采用低帮无鞋口设计，助你自如畅动。
哪个价格等级适合我？
Vapor 17 Elite 采用先进创新技术和材料，为精益求精的球员打造。采用 Atomknit 和具备强劲抓地力的全掌型 FlyLite 外底。
较 Vapor 16 Pro，Vapor 17 Pro 轻盈升级，采用精制双层 Flyknit 飞织鞋面和轻盈外底。
较 Vapor 16 Academy，Vapor 17 Academy 轻盈升级，采用 NikeSkin 鞋面，带来出众触球感，同时搭载轻盈外底系统。
Vapor 17 Club 适合初试身手的足球新手。采用网眼布和覆面鞋面，搭配轻盈耐穿外底。
较 Vapor 16 Pro，Vapor 17 Pro 轻盈升级，采用精制双层 Flyknit 飞织鞋面和轻盈外底。
较 Vapor 16 Academy，Vapor 17 Academy 轻盈升级，采用 NikeSkin 鞋面，带来出众触球感，同时搭载轻盈外底系统。
Vapor 17 Club 适合初试身手的足球新手。采用网眼布和覆面鞋面，搭配轻盈耐穿外底。
Mercurial Vapor 17 适配什么场地？
Vapor 17 Elite 适配天然硬质草地（干燥的天然草地球场）、天然松软草地（潮湿泥泞的球场）以及人造草地（草较长的人造场地）。
Vapor 17 Pro 适配硬地（草稀疏、土壤紧实以及铺有砾石的球场）、天然硬质草地、人造草地以及人造场地。
Vapor 17 Academy 适配多种场地（天然和人造场地）、硬地、人造草地、室内球场（街头、球场以及室内场地）以及人造场地。
Vapor 17 Club 适配多种场地、室内球场以及人造场地。
Vapor 17 Pro 适配硬地（草稀疏、土壤紧实以及铺有砾石的球场）、天然硬质草地、人造草地以及人造场地。
Vapor 17 Academy 适配多种场地（天然和人造场地）、硬地、人造草地、室内球场（街头、球场以及室内场地）以及人造场地。
Vapor 17 Club 适配多种场地、室内球场以及人造场地。
是否推出 Mercurial Vapor 17 儿童款？
是。Junior Vapor 推出不同价格等级的鞋款：Pro、Academy 以及 Club，采用相同的轻盈构造，专为小球员打造。Jr. Pro 采用 Flyknit 飞织鞋面和轻盈外底。Academy 和 Club 鞋款采用网眼布和覆面鞋面，搭配轻盈耐穿外底。
探索疾速特色
“穿上 Vapor <wbr>足球鞋，再严密<wbr>的防守，我也能<wbr>轻松突破。”
维尼修斯·儒尼奥尔
突围狭小空间，创造制胜机会
更多 Vapor 产品
Mercurial Vapor 17 的定位是什么？
Vapor 17 主打轻盈快频，塑就多向迅猛表现，适合依靠犀利切袭、灵活走位、持续跑动得分的球员。鞋重约 155 克（男码 42.5 码，FG），是轻盈非凡的 Mercurial 鞋款，相较前代产品减重幅度达 20%，实现多方位疾速爆发、回弹响应。
Vapor 17 有哪些全新升级？
Vapor 17 较上一代产品实现轻盈升级。研发团队严控每一克重量，在保障强悍实战性能的基础上，全力精简鞋身结构。鞋面材质由 GripKnit 改为 AtomKnit，即 Nike 轻盈非凡的 Flyknit 飞织材料。FlyLite 外底纤薄强韧，依托先进覆膜基材工艺，实现轻量化的同时，不影响抓地力与回弹响应性能。
Mercurial Superfly 11 和 Vapor 17 有何区别？
凭借轻量 Atomknit 鞋面与 FlyLite 外底，Vapor 17 Elite 实现轻盈升级，为在狭小空间快速切袭、高频变向、闪转腾挪而精心调校。Superfly 11 Elite 主打爆发加速与全速冲刺，搭载 Air Zoom 外底、ZoomX 泡棉与 FlyWeave Ultra 鞋面，急速奔袭时依旧保持弹力支撑。
什么是 AtomKnit？
Atomknit 是 Nike 非凡轻盈通透的 Flyknit 飞织结构。以精简材料包覆双足，带来赤足般脚感，令双足贴近球面。
什么是 Flylite 外底？
FlyLite 外底采用先进覆膜基材工艺打造，尽可能减轻鞋身重量。外底强劲抓地，有助提升加速和变向表现，让你强势切袭，掀起迅猛攻势。
Mercurial Vapor 17 的贴合感如何？
犹如第二层肌肤般的贴合感。Atomknit 鞋面紧密贴合双足，助力无拘畅动，带来轻薄利落的赤足般贴合感。不同于 Superfly Academy 和 Club，Vapor 采用低帮无鞋口设计，助你自如畅动。
哪个价格等级适合我？
Vapor 17 Elite 采用先进创新技术和材料，为精益求精的球员打造。采用 Atomknit 和具备强劲抓地力的全掌型 FlyLite 外底。
较 Vapor 16 Pro，Vapor 17 Pro 轻盈升级，采用精制双层 Flyknit 飞织鞋面和轻盈外底。
较 Vapor 16 Academy，Vapor 17 Academy 轻盈升级，采用 NikeSkin 鞋面，带来出众触球感，同时搭载轻盈外底系统。
Vapor 17 Club 适合初试身手的足球新手。采用网眼布和覆面鞋面，搭配轻盈耐穿外底。
较 Vapor 16 Pro，Vapor 17 Pro 轻盈升级，采用精制双层 Flyknit 飞织鞋面和轻盈外底。
较 Vapor 16 Academy，Vapor 17 Academy 轻盈升级，采用 NikeSkin 鞋面，带来出众触球感，同时搭载轻盈外底系统。
Vapor 17 Club 适合初试身手的足球新手。采用网眼布和覆面鞋面，搭配轻盈耐穿外底。
Mercurial Vapor 17 适配什么场地？
Vapor 17 Elite 适配天然硬质草地（干燥的天然草地球场）、天然松软草地（潮湿泥泞的球场）以及人造草地（草较长的人造场地）。
Vapor 17 Pro 适配硬地（草稀疏、土壤紧实以及铺有砾石的球场）、天然硬质草地、人造草地以及人造场地。
Vapor 17 Academy 适配多种场地（天然和人造场地）、硬地、人造草地、室内球场（街头、球场以及室内场地）以及人造场地。
Vapor 17 Club 适配多种场地、室内球场以及人造场地。
Vapor 17 Pro 适配硬地（草稀疏、土壤紧实以及铺有砾石的球场）、天然硬质草地、人造草地以及人造场地。
Vapor 17 Academy 适配多种场地（天然和人造场地）、硬地、人造草地、室内球场（街头、球场以及室内场地）以及人造场地。
Vapor 17 Club 适配多种场地、室内球场以及人造场地。
是否推出 Mercurial Vapor 17 儿童款？
是。Junior Vapor 推出不同价格等级的鞋款：Pro、Academy 以及 Club，采用相同的轻盈构造，专为小球员打造。Jr. Pro 采用 Flyknit 飞织鞋面和轻盈外底。Academy 和 Club 鞋款采用网眼布和覆面鞋面，搭配轻盈耐穿外底。