为高频变向打造

选购 Vapor

探索疾速特色

“穿上 Vapor <wbr>足球鞋，再严密<wbr>的防守，我也能<wbr>轻松突破。”

“穿上 Vapor <wbr>足球鞋，再严密<wbr>的防守，我也能<wbr>轻松突破。”

维尼修斯·儒尼奥尔

突围狭小空间，创造制胜机会

Nike Mercurial Vapor 耐克刺客系列

更多 Vapor 产品

Mercurial Vapor 17 的定位是什么？
Vapor 17 主打轻盈快频，塑就多向迅猛表现，适合依靠犀利切袭、灵活走位、持续跑动得分的球员。鞋重约 155 克（男码 42.5 码，FG），是轻盈非凡的 Mercurial 鞋款，相较前代产品减重幅度达 20%，实现多方位疾速爆发、回弹响应。
Vapor 17 有哪些全新升级？
Vapor 17 较上一代产品实现轻盈升级。研发团队严控每一克重量，在保障强悍实战性能的基础上，全力精简鞋身结构。鞋面材质由 GripKnit 改为 AtomKnit，即 Nike 轻盈非凡的 Flyknit 飞织材料。FlyLite 外底纤薄强韧，依托先进覆膜基材工艺，实现轻量化的同时，不影响抓地力与回弹响应性能。
Mercurial Superfly 11 和 Vapor 17 有何区别？
凭借轻量 Atomknit 鞋面与 FlyLite 外底，Vapor 17 Elite 实现轻盈升级，为在狭小空间快速切袭、高频变向、闪转腾挪而精心调校。Superfly 11 Elite 主打爆发加速与全速冲刺，搭载 Air Zoom 外底、ZoomX 泡棉与 FlyWeave Ultra 鞋面，急速奔袭时依旧保持弹力支撑。
什么是 AtomKnit？
Atomknit 是 Nike 非凡轻盈通透的 Flyknit 飞织结构。以精简材料包覆双足，带来赤足般脚感，令双足贴近球面。
什么是 Flylite 外底？
FlyLite 外底采用先进覆膜基材工艺打造，尽可能减轻鞋身重量。外底强劲抓地，有助提升加速和变向表现，让你强势切袭，掀起迅猛攻势。
Mercurial Vapor 17 的贴合感如何？
犹如第二层肌肤般的贴合感。Atomknit 鞋面紧密贴合双足，助力无拘畅动，带来轻薄利落的赤足般贴合感。不同于 Superfly Academy 和 Club，Vapor 采用低帮无鞋口设计，助你自如畅动。
哪个价格等级适合我？
Vapor 17 Elite 采用先进创新技术和材料，为精益求精的球员打造。采用 Atomknit 和具备强劲抓地力的全掌型 FlyLite 外底。
较 Vapor 16 Pro，Vapor 17 Pro 轻盈升级，采用精制双层 Flyknit 飞织鞋面和轻盈外底。
较 Vapor 16 Academy，Vapor 17 Academy 轻盈升级，采用 NikeSkin 鞋面，带来出众触球感，同时搭载轻盈外底系统。
Vapor 17 Club 适合初试身手的足球新手。采用网眼布和覆面鞋面，搭配轻盈耐穿外底。
Mercurial Vapor 17 适配什么场地？
Vapor 17 Elite 适配天然硬质草地（干燥的天然草地球场）、天然松软草地（潮湿泥泞的球场）以及人造草地（草较长的人造场地）。
Vapor 17 Pro 适配硬地（草稀疏、土壤紧实以及铺有砾石的球场）、天然硬质草地、人造草地以及人造场地。
Vapor 17 Academy 适配多种场地（天然和人造场地）、硬地、人造草地、室内球场（街头、球场以及室内场地）以及人造场地。
Vapor 17 Club 适配多种场地、室内球场以及人造场地。
是否推出 Mercurial Vapor 17 儿童款？
是。Junior Vapor 推出不同价格等级的鞋款：Pro、Academy 以及 Club，采用相同的轻盈构造，专为小球员打造。Jr. Pro 采用 Flyknit 飞织鞋面和轻盈外底。Academy 和 Club 鞋款采用网眼布和覆面鞋面，搭配轻盈耐穿外底。

为高频变向打造

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“穿上 Vapor <wbr>足球鞋，再严密<wbr>的防守，我也能<wbr>轻松突破。”

“穿上 Vapor <wbr>足球鞋，再严密<wbr>的防守，我也能<wbr>轻松突破。”

维尼修斯·儒尼奥尔

突围狭小空间，创造制胜机会

Nike Mercurial Vapor 耐克刺客系列

更多 Vapor 产品

Mercurial Vapor 17 的定位是什么？
Vapor 17 主打轻盈快频，塑就多向迅猛表现，适合依靠犀利切袭、灵活走位、持续跑动得分的球员。鞋重约 155 克（男码 42.5 码，FG），是轻盈非凡的 Mercurial 鞋款，相较前代产品减重幅度达 20%，实现多方位疾速爆发、回弹响应。
Vapor 17 有哪些全新升级？
Vapor 17 较上一代产品实现轻盈升级。研发团队严控每一克重量，在保障强悍实战性能的基础上，全力精简鞋身结构。鞋面材质由 GripKnit 改为 AtomKnit，即 Nike 轻盈非凡的 Flyknit 飞织材料。FlyLite 外底纤薄强韧，依托先进覆膜基材工艺，实现轻量化的同时，不影响抓地力与回弹响应性能。
Mercurial Superfly 11 和 Vapor 17 有何区别？
凭借轻量 Atomknit 鞋面与 FlyLite 外底，Vapor 17 Elite 实现轻盈升级，为在狭小空间快速切袭、高频变向、闪转腾挪而精心调校。Superfly 11 Elite 主打爆发加速与全速冲刺，搭载 Air Zoom 外底、ZoomX 泡棉与 FlyWeave Ultra 鞋面，急速奔袭时依旧保持弹力支撑。
什么是 AtomKnit？
Atomknit 是 Nike 非凡轻盈通透的 Flyknit 飞织结构。以精简材料包覆双足，带来赤足般脚感，令双足贴近球面。
什么是 Flylite 外底？
FlyLite 外底采用先进覆膜基材工艺打造，尽可能减轻鞋身重量。外底强劲抓地，有助提升加速和变向表现，让你强势切袭，掀起迅猛攻势。
Mercurial Vapor 17 的贴合感如何？
犹如第二层肌肤般的贴合感。Atomknit 鞋面紧密贴合双足，助力无拘畅动，带来轻薄利落的赤足般贴合感。不同于 Superfly Academy 和 Club，Vapor 采用低帮无鞋口设计，助你自如畅动。
哪个价格等级适合我？
Vapor 17 Elite 采用先进创新技术和材料，为精益求精的球员打造。采用 Atomknit 和具备强劲抓地力的全掌型 FlyLite 外底。
较 Vapor 16 Pro，Vapor 17 Pro 轻盈升级，采用精制双层 Flyknit 飞织鞋面和轻盈外底。
较 Vapor 16 Academy，Vapor 17 Academy 轻盈升级，采用 NikeSkin 鞋面，带来出众触球感，同时搭载轻盈外底系统。
Vapor 17 Club 适合初试身手的足球新手。采用网眼布和覆面鞋面，搭配轻盈耐穿外底。
Mercurial Vapor 17 适配什么场地？
Vapor 17 Elite 适配天然硬质草地（干燥的天然草地球场）、天然松软草地（潮湿泥泞的球场）以及人造草地（草较长的人造场地）。
Vapor 17 Pro 适配硬地（草稀疏、土壤紧实以及铺有砾石的球场）、天然硬质草地、人造草地以及人造场地。
Vapor 17 Academy 适配多种场地（天然和人造场地）、硬地、人造草地、室内球场（街头、球场以及室内场地）以及人造场地。
Vapor 17 Club 适配多种场地、室内球场以及人造场地。
是否推出 Mercurial Vapor 17 儿童款？
是。Junior Vapor 推出不同价格等级的鞋款：Pro、Academy 以及 Club，采用相同的轻盈构造，专为小球员打造。Jr. Pro 采用 Flyknit 飞织鞋面和轻盈外底。Academy 和 Club 鞋款采用网眼布和覆面鞋面，搭配轻盈耐穿外底。