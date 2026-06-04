Nike Mercurial Vapor 耐克刺客系列

Vapor 17 较上一代产品实现轻盈升级。研发团队严控每一克重量，在保障强悍实战性能的基础上，全力精简鞋身结构。鞋面材质由 GripKnit 改为 AtomKnit，即 Nike 轻盈非凡的 Flyknit 飞织材料。FlyLite 外底纤薄强韧，依托先进覆膜基材工艺，实现轻量化的同时，不影响抓地力与回弹响应性能。