Forever King
Forever King

LeBron XXIII - 4/23

‘GRAND OPENING’
惊艳首秀

2003 年 10 月 29 日，那是萨克拉门托的一个寻常的周三夜晚，却因万众瞩目的勒布朗·詹姆斯首秀而变得非凡——这是整个篮球界翘首以盼的历史性时刻。我们一同见证这位“天选之子”，踏上改变联盟格局的征程。

比赛开始没多久，这位百年难遇的天才便在快攻中起飞，首次上演了他的标志性战斧劈扣，瞬间点燃全场。而那一刻的定格画面：勒布朗脚踩 Zoom Generation 战靴腾空暴扣，仿佛在向世界宣告——王者已经降临。最终，他以25分、6个篮板、9次助攻和4次抢断的全面表现结束比赛，这样高水准的表现，在他此后的23年里始终如一。

Forever King
  • Forever King
  • Forever King
  • Forever King

细节生辉

LeBron XXIII ‘Grand Opening’ 从勒布朗NBA 首秀所穿的 Nike Zoom Generation 鞋款中汲取灵感，采用全白鞋面，搭配雄狮纹理提花图案，向勒布朗早期的耐克广告系列致意。后跟饰有他与 Nike 合作之初所使用的元年款标志，中足冠部以黑色边框勾勒，同时鞋侧饰有金色耐克勾（LeBron XXIII 系列仅此一款采用了该设计），为鞋款设计增添点睛细节。

即刻选购
Forever King

4/23

王者之巅

从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越
二十余年，在篮球场上不断重新定义伟大

23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠

LeBron XXIII - 4/23

‘GRAND OPENING’ 惊艳首秀

2003 年 10 月 29 日，那是萨克拉门托的一个寻常的周三夜晚，却因万众瞩目的
勒布朗·詹姆斯首秀而变得非凡——这是整个篮球界翘首以盼的历史性时刻。
我们一同见证这位“天选之子”，踏上改变联盟格局的征程。

比赛开始没多久，这位百年难遇的天才便在快攻中起飞，首次上演了他的
标志性战斧劈扣，瞬间点燃全场。而那一刻的定格画面：勒布朗脚踩
Zoom Generation 战靴腾空暴扣，仿佛在向世界宣告——王者已经降临。
最终，他以25分、6个篮板、9次助攻和4次抢断的全面表现结束比赛，
这样高水准的表现，在他此后的23年里始终如一。

Forever King
Forever King

细节生辉

LeBron XXIII ‘Grand Opening’ 从勒布朗NBA 首秀所穿的 Nike Zoom Generation 鞋款
中汲取灵感，采用全白鞋面，搭配雄狮纹理提花图案，向勒布朗早期的耐克广告系列致意。
后跟饰有他与 Nike 合作之初所使用的元年款标志，中足冠部以黑色边框勾勒，同时鞋侧饰
有金色耐克勾（LeBron XXIII 系列仅此一款采用了该设计），为鞋款设计增添点睛细节。

即刻选购
Forever King

4/23

王者之巅

从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越二十余年
在篮球场上不断重新定义伟大

23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠

配色故事

  • Forever King

    4/23

    惊艳首秀

    詹姆斯以统治级的全面表现开启 NBA生涯。

  • Forever King

    3/23

    天意与决意

    没什么比和儿子布朗尼同场作战更让勒布朗自豪。

  • Forever King

    2/23

    蝉联霸业

    勒布朗在抢七大战命中致胜一击，带领热火击败马刺，赢得第二枚总冠军戒指。

  • Forever King

    1/23

    无人之境

    勒布朗成为首位（也是唯一一位）职业生涯总得分突破40,000分的球员。

  • Forever King

    4/23

    惊艳首秀

    詹姆斯以统治级的全面表现开启 NBA生涯。

  • Forever King

    3/23

    天意与决意

    没什么比和儿子布朗尼同场作战更让勒布朗自豪。

  • Forever King

    2/23

    蝉联霸业

    勒布朗在抢七大战命中致胜一击，带领热火击败马刺，赢得第二枚总冠军戒指。

  • Forever King

    1/23

    无人之境

    勒布朗成为首位（也是唯一一位）职业生涯总得分突破40,000分的球员。

Forever King