Forever King

LeBron XXIII - 4/23

2003 年 10 月 29 日，那是萨克拉门托的一个寻常的周三夜晚，却因万众瞩目的勒布朗·詹姆斯首秀而变得非凡——这是整个篮球界翘首以盼的历史性时刻。我们一同见证这位“天选之子”，踏上改变联盟格局的征程。

比赛开始没多久，这位百年难遇的天才便在快攻中起飞，首次上演了他的标志性战斧劈扣，瞬间点燃全场。而那一刻的定格画面：勒布朗脚踩 Zoom Generation 战靴腾空暴扣，仿佛在向世界宣告——王者已经降临。最终，他以25分、6个篮板、9次助攻和4次抢断的全面表现结束比赛，这样高水准的表现，在他此后的23年里始终如一。