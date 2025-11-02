Forever King

LeBron XXIII - 4/23
‘GRAND OPENING’
惊艳首秀
2003 年 10 月 29 日，那是萨克拉门托的一个寻常的周三夜晚，却因万众瞩目的勒布朗·詹姆斯首秀而变得非凡——这是整个篮球界翘首以盼的历史性时刻。我们一同见证这位“天选之子”，踏上改变联盟格局的征程。
比赛开始没多久，这位百年难遇的天才便在快攻中起飞，首次上演了他的标志性战斧劈扣，瞬间点燃全场。而那一刻的定格画面：勒布朗脚踩 Zoom Generation 战靴腾空暴扣，仿佛在向世界宣告——王者已经降临。最终，他以25分、6个篮板、9次助攻和4次抢断的全面表现结束比赛，这样高水准的表现，在他此后的23年里始终如一。
细节生辉
LeBron XXIII ‘Grand Opening’ 从勒布朗NBA 首秀所穿的 Nike Zoom Generation 鞋款中汲取灵感，采用全白鞋面，搭配雄狮纹理提花图案，向勒布朗早期的耐克广告系列致意。后跟饰有他与 Nike 合作之初所使用的元年款标志，中足冠部以黑色边框勾勒，同时鞋侧饰有金色耐克勾（LeBron XXIII 系列仅此一款采用了该设计），为鞋款设计增添点睛细节。
4/23
王者之巅
从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越
二十余年，在篮球场上不断重新定义伟大
23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠
