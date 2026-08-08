克里斯蒂亚诺·罗纳尔多以强劲的身体素质闻名，而他一贯的力量正是来自于他的核心肌群。通过NTC的“罗纳尔训练计划”系列课程，深入了解他的训练过程。快速高强度腹肌训练和下肢训练有助于塑就核心力量，助你摆脱盯防，直击对手球门。