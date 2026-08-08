职业球员训练计划
通过克里斯蒂亚诺·罗纳尔多、卡莉·劳埃德、朱莉·厄茨等精英球员的训练计划，为自己重新注入能量，保持活力。打开移动设备上的Nike Training Club及Nike Running Club应用程序，与职业选手一起为梦想不断努力。
力量训练
罗纳尔多训练计划
克里斯蒂亚诺·罗纳尔多以强劲的身体素质闻名，而他一贯的力量正是来自于他的核心肌群。通过NTC的“罗纳尔训练计划”系列课程，深入了解他的训练过程。快速高强度腹肌训练和下肢训练有助于塑就核心力量，助你摆脱盯防，直击对手球门。
力量训练
“我对足球运动满怀激情。全力以赴，夜以继日，这就是我的动力，也是我一直以来的目标。”
欧洲冠军
克里斯蒂亚诺·罗纳尔多
速度训练
速度训练
高强度代谢训练
卡莉·劳埃德是一名经验丰富的老将，曾屡次夺得世界冠军。她利用NTC的高强度代谢训练保持源源不断的活力，从而能在比赛中所向披靡。弓步、深蹲和曳步等动态组合，有助于提升反应灵敏度和迅疾步频。
耐力训练
耐力训练
西德尼训练计划
对于西德尼·拉鲁斯·德怀尔而言，强大的耐力和她标志性的启动速度一样都是制胜赛场的关键。在比赛进程中，对手体力不断消耗，她却能冲破防守，进球得分。NTC“西德尼训练计划”助你加强耐力，在制胜时刻引爆疾速。
“我们每个人都会达到极限，而真正的极限与我们所设想的往往并不一样。因此，我在锻炼身体的同时，也在磨练我的意志。”
世界冠军
西德尼·拉鲁斯·德怀尔