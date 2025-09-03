 
Air Jordan 1 Low 大童运动鞋 - 中柔粉/白色/珍珠粉

¥699
中柔粉/白色/珍珠粉
铁灰/山峰白
黑/白色/帆白/海星橙
庭紫/白色/暗紫
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

经典外观，经久耐穿。 Air Jordan 1 Low 大童运动鞋将元年款经典设计与优质材料巧妙结合，助你尽情畅动。


  • 显示颜色： 中柔粉/白色/珍珠粉
  • 款式： 553560-614

其他细节

  • 优质鞋面，经久耐穿且舒适非凡
  • 后跟搭载 Nike Air 气垫，打造轻盈回弹的缓震性能
  • 外底融入弯曲凹槽设计
  • 橡胶外底，提供可驾驭多种地面的强劲抓地力

产品细节

  • 经典鞋带
尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    35.5: 鞋内长 23

    36: 鞋内长 23.4

    36.5: 鞋内长 23.6

    37.5: 鞋内长 24

    38: 鞋内长 24.4

    38.5: 鞋内长 25

    39: 鞋内长 25.4

    40: 鞋内长 25.8

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！该产品部分配色的鞋舌环会有批次差异，与官方宣传图中所呈现的式样可能不完全一致。随机发货，敬请注意，并请酌情选购！

