1996 年，迈克尔·乔丹曾脚踏 AJ11 "Bred" 斩获冠军头衔。一款出众的运动鞋，一款独特的配色，都不足以定义这款战靴。它是传奇的象征。此次 Air Jordan 11 Retro Low "Bred" 复刻大童运动鞋携优质材料重磅回归，忠于经典，承袭标志性漆皮设计。低帮版型结合经典“Bred”配色，呈现百搭风范，助你像 MJ 一样引爆回头率。

