Air Jordan 11 Retro Low "Bred"
复刻大童运动鞋
1996 年，迈克尔·乔丹曾脚踏 AJ11 "Bred" 斩获冠军头衔。一款出众的运动鞋，一款独特的配色，都不足以定义这款战靴。它是传奇的象征。此次 Air Jordan 11 Retro Low "Bred" 复刻大童运动鞋携优质材料重磅回归，忠于经典，承袭标志性漆皮设计。低帮版型结合经典“Bred”配色，呈现百搭风范，助你像 MJ 一样引爆回头率。
- 显示颜色： 黑/白色/校园红
- 款式： FV5121-006
其他细节
- 天然皮革和织物组合鞋面，轻盈耐穿
- 后跟搭载 Nike Air 缓震配置，打造轻盈缓震脚感
- 橡胶外底铸就非凡抓地力
产品细节
- 圆形鞋带
- 泡绵中底
- 显示颜色： 黑/白色/校园红
- 款式： FV5121-006
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
35.5: 鞋内长 23.3
36: 鞋内长 24.2
36.5: 鞋内长 24.4
37.5: 鞋内长 24.7
38: 鞋内长 25.1
38.5: 鞋内长 25.5
39: 鞋内长 25.9
40: 鞋内长 26.2
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
