 
Air Jordan 11 Retro Low "Bred" 复刻大童运动鞋 - 黑/白色/校园红

Air Jordan 11 Retro Low "Bred"

复刻大童运动鞋

11% 折让

1996 年，迈克尔·乔丹曾脚踏 AJ11 "Bred" 斩获冠军头衔。一款出众的运动鞋，一款独特的配色，都不足以定义这款战靴。它是传奇的象征。此次 Air Jordan 11 Retro Low "Bred" 复刻大童运动鞋携优质材料重磅回归，忠于经典，承袭标志性漆皮设计。低帮版型结合经典“Bred”配色，呈现百搭风范，助你像 MJ 一样引爆回头率。


  • 显示颜色： 黑/白色/校园红
  • 款式： FV5121-006

其他细节

  • 天然皮革和织物组合鞋面，轻盈耐穿
  • 后跟搭载 Nike Air 缓震配置，打造轻盈缓震脚感
  • 橡胶外底铸就非凡抓地力

产品细节

  • 圆形鞋带
  • 泡绵中底
尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    35.5: 鞋内长 23.3

    36: 鞋内长 24.2

    36.5: 鞋内长 24.4

    37.5: 鞋内长 24.7

    38: 鞋内长 25.1

    38.5: 鞋内长 25.5

    39: 鞋内长 25.9

    40: 鞋内长 26.2

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
    • 此商品悬挂NFC溯源环扣 ，手机碰一碰，了解更多 ，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。