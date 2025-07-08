 
Air Jordan 3 Retro "Rare Air" 复刻大童运动鞋 - 黑/浅灰/军蓝/椒红

Air Jordan 3 Retro "Rare Air"

复刻大童运动鞋

10% 折让
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Air Jordan 3 Retro "Rare Air" 复刻大童运动鞋携经典设计强势回归，彰显简约出众风范。 柔软皮革与柔韧翻毛皮组合鞋面，结合鞋底可视 Nike Air 缓震配置，缔造非凡舒适脚感，造就日常经典之选。


  • 显示颜色： 黑/浅灰/军蓝/椒红
  • 款式： IB8968-004

Air Jordan 3 Retro "Rare Air"

10% 折让

Air Jordan 3 Retro "Rare Air" 复刻大童运动鞋携经典设计强势回归，彰显简约出众风范。 柔软皮革与柔韧翻毛皮组合鞋面，结合鞋底可视 Nike Air 缓震配置，缔造非凡舒适脚感，造就日常经典之选。

其他细节

  • 天然皮革鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • 柔软泡绵中底，缔造轻盈缓震效果
  • 加垫鞋口，赋予脚踝柔软感受
  • 橡胶外底，铸就强劲抓地力

产品细节

  • 经典鞋带
  • 泡绵中底
  • 显示颜色： 黑/浅灰/军蓝/椒红
  • 款式： IB8968-004

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    35.5: 鞋内长 23

    36: 鞋内长 23.4

    36.5: 鞋内长 23.6

    37.5: 鞋内长 24

    38: 鞋内长 24.6

    38.5: 鞋内长 24.8

    39: 鞋内长 25

    40: 鞋内长 25.4

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

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