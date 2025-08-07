Air Jordan 3 Retro "Rare Air"
复刻大童运动鞋
¥1,199
Air Jordan 3 Retro "Rare Air" 复刻大童运动鞋携经典设计强势回归，彰显简约出众风范。柔软皮革与柔韧翻毛皮组合鞋面，结合鞋底可视 Nike Air 缓震配置，缔造非凡舒适脚感，造就日常经典之选。
- 显示颜色： 黑/浅灰/军蓝/椒红
- 款式： IB8968-004
Air Jordan 3 Retro "Rare Air"
¥1,199
Air Jordan 3 Retro "Rare Air" 复刻大童运动鞋携经典设计强势回归，彰显简约出众风范。柔软皮革与柔韧翻毛皮组合鞋面，结合鞋底可视 Nike Air 缓震配置，缔造非凡舒适脚感，造就日常经典之选。
其他细节
- 天然皮革鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 柔软泡绵中底，缔造轻盈缓震效果
- 加垫鞋口，赋予脚踝柔软感受
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 泡绵中底
- 显示颜色： 黑/浅灰/军蓝/椒红
- 款式： IB8968-004
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
35.5: 鞋内长 23
36: 鞋内长 23.4
36.5: 鞋内长 23.6
37.5: 鞋内长 24
38: 鞋内长 24.6
38.5: 鞋内长 24.8
39: 鞋内长 25
40: 鞋内长 25.4
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。