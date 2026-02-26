 
Air Jordan 4 Retro "Black Cat" 复刻大童运动鞋 - 黑/浅石黑/黑

Air Jordan 4 Retro "Black Cat"

复刻大童运动鞋

¥1,099
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Air Jordan 4 Retro "Black Cat" 复刻大童运动鞋采用匠心设计，尽显奢华风范。优质皮革结合后跟舒适 Nike Air 缓震配置，兼具出众外观和非凡脚感，缔造时尚型格。


  • 显示颜色： 黑/浅石黑/黑
  • 款式： IB4171-010

其他细节

  • 天然皮革鞋面，塑就出众结构感和耐穿性
  • Nike Air 缓震配置柔软舒适，提供恰到好处的支撑效果
  • 足底搭载柔软泡绵，轻盈缓震
  • 橡胶外底，铸就强劲抓地力

产品细节

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    35.5: 鞋内长 22.8

    36: 鞋内长 23

    36.5: 鞋内长 23.6

    37.5: 鞋内长 24.2

    38: 鞋内长 24.4

    38.5: 鞋内长 24.6

    39: 鞋内长 24.8

    40: 鞋内长 25.2

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    敬请注意，因拍摄缘故图片中展现的鞋盒除去了产品标签。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。