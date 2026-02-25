Air Jordan 4 Retro "Rare Air"
复刻大童运动鞋
Air Jordan 4 Retro "Rare Air" 复刻大童运动鞋采用匠心设计，尽显奢华风范。优质皮革结合后跟舒适 Nike Air 缓震配置，兼具出众外观和非凡脚感，缔造时尚型格。
- 显示颜色： 黑/深宝蓝/暗烟灰/火焰红
- 款式： IB4171-003
其他细节
- 天然皮革鞋面，塑就出众结构感和耐穿性
- Nike Air 缓震配置柔软舒适，提供恰到好处的支撑效果
- 足底搭载柔软泡绵，轻盈缓震
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 泡绵中底
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
35.5: 鞋内长 22.8
36: 鞋内长 23
36.5: 鞋内长 23.6
37.5: 鞋内长 24.2
38: 鞋内长 24.4
38.5: 鞋内长 24.6
39: 鞋内长 24.8
40: 鞋内长 25.2
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
您购买的AJ4 Rare Air产品，其鞋舌徽标颜色包含金银两种配色，售出时具体配色保密，需开箱后揭晓。
该产品的包装鞋盒、纸袋、鞋子以及所有配件（含魔术贴）皆为产品不可分割的一部分，如发生退货，您退回的商品需保持原购买时的状况,一并退回产品、鞋盒塑料保护套、及所有配件，且符合二次销售的条件，否则我们可能无法接受您的七天无理由退货请求。
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！
- 此商品悬挂NFC溯源环扣 ，手机碰一碰，了解更多 ，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。