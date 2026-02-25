Air Jordan Legacy 312 Low
大童运动鞋
¥1,099
售罄：
此配色当前无货
Air Jordan Legacy 312 Low 大童运动鞋巧妙致意芝加哥区号 312，旨在向迈克尔·乔丹的传奇致敬。匠心设计依托现代手法将经典 Jordan 元素混搭。
- 显示颜色： 帆白/黑/狼灰/中橄榄绿
- 款式： CD9054-120
致敬 312
其他细节
- 设计混搭采撷自 AJ3、AJ1 和 Nike Air Alpha Force 的经典元素
- 优质鞋面，结合中足固定带，稳固贴合
- 后跟鞋底加入可视 Air 缓震技术，提供出众回弹的缓震性能
产品细节
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
35.5: 鞋内长 23.3
36: 鞋内长 23.7
36.5: 鞋内长 24.1
37.5: 鞋内长 24.6
38: 鞋内长 25
38.5: 鞋内长 25.4
39: 鞋内长 25.8
40: 鞋内长 26.3
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
