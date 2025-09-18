 
Nike Air Max 90 EasyOn 婴童运动鞋 - 白色/暗紫/尘光子色/浅烟灰

Nike Air Max 90 EasyOn

婴童运动鞋

30% 折让

Nike Air Max 90 EasyOn 婴童运动鞋以 90 年代经典鞋款为蓝本，巧糅易穿脱设计，顶部外侧鞋眼搭配魔术贴粘扣固定带，有助快速稳固稚嫩双足，省去系带烦恼。


  • 显示颜色： 白色/暗紫/尘光子色/浅烟灰
  • 款式： IH1418-129

其他细节

  • Nike EasyOn 设计方便实用，便于小宝贝们自行穿脱，让他们可以专注畅玩
  • 顶部外侧鞋眼搭配魔术贴粘扣固定带，有助快速稳固双足
  • 可视 Air Max 缓震配置，赋予稚嫩双足出众缓震效果
  • 外底融入橡胶细节，铸就非凡抓地力，彰显经典风范
  • 外底融入弯曲凹槽，铸就自然流畅的迈步体验

产品细节

  • 经典鞋带外观
  • 泡绵中底
尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    21: 鞋内长 13.2

    22: 鞋内长 14

    23.5: 鞋内长 14.9

    25: 鞋内长 15.5

    26: 鞋内长 16.2

    27: 鞋内长 16.9

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

