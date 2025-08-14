 
Nike Cosmic Runner 耐克宇宙一号大童公路跑步鞋 - 白色/荧光黄/黑

Nike Cosmic Runner

耐克宇宙一号大童公路跑步鞋

30% 折让
白色/荧光黄/黑
黑/煤黑/白色

Nike Cosmic Runner 耐克宇宙一号大童公路跑步鞋回弹缓震，经久耐穿，为步伐提供有力支撑，让你一路向前。


  • 显示颜色： 白色/荧光黄/黑
  • 款式： HM4402-106

透气耐穿

轻盈织物鞋面，帮助双足保持干爽。加固鞋头、侧边和后跟，打造出众耐穿性。

出众缓震，不断向前

弹性泡绵塑就缓震迈步体验，提供支撑力出众的柔软脚感，助你一路畅跑。

准备就绪，尽情奔跑

外底融入橡胶贴片经久耐穿，提供可驾驭多种地面的出众抓地力，助你自信畅跑。

产品细节

  • 经典鞋带
  • 鞋舌和后跟搭配提拉设计
尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    35.5: 鞋内长 23.4

    36: 鞋内长 24

    36.5: 鞋内长 24.3

    37.5: 鞋内长 24.8

    38: 鞋内长 25.1

    38.5: 鞋内长 25.4

    39: 鞋内长 26

    40: 鞋内长 26.3

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

