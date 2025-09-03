Nike Court Borough Low 2
耐克酷菠萝幼童运动鞋
¥329
售罄：
此配色当前无货
Nike Court Borough Low 2 耐克酷菠萝幼童运动鞋兼顾舒适脚感和出众风范，演绎匠心之作。结构性支撑贴合效果，结合复古篮球风格设计，让孩子像全明星一般展现耀眼风范。
- 显示颜色： 黑/金属耀眼金
- 款式： BQ5451-011
Nike Court Borough Low 2
¥329
全明星风范
耐穿设计
该低帮鞋款采用优质材料制成，经久耐穿且易于清洁。
穿脱方便
采用弹性鞋带，巧搭魔术贴粘扣式固定带，便于穿脱。
轻松迈步
全掌型橡胶外底可抓紧地面，铸就非凡抓地力和耐穿性。
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
