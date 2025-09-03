 
Nike Court Borough Low 2 耐克酷菠萝幼童运动鞋 - 黑/金属耀眼金

Nike Court Borough Low 2

耐克酷菠萝幼童运动鞋

¥329

售罄：

此配色当前无货

Nike Court Borough Low 2 耐克酷菠萝幼童运动鞋兼顾舒适脚感和出众风范，演绎匠心之作。结构性支撑贴合效果，结合复古篮球风格设计，让孩子像全明星一般展现耀眼风范。


  • 显示颜色： 黑/金属耀眼金
  • 款式： BQ5451-011

全明星风范

耐穿设计

该低帮鞋款采用优质材料制成，经久耐穿且易于清洁。

穿脱方便

采用弹性鞋带，巧搭魔术贴粘扣式固定带，便于穿脱。

轻松迈步

全掌型橡胶外底可抓紧地面，铸就非凡抓地力和耐穿性。

产品细节

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    28: 鞋内长 18.7

    29.5: 鞋内长 19.7

    31: 鞋内长 20.8

    32: 鞋内长 21.7

    33.5: 鞋内长 22.3

    35: 鞋内长 23.3

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。