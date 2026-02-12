 
Nike Court Legacy 大童运动鞋 - 浅紫罗兰/白色/帆白

Nike Court Legacy

大童运动鞋

35% 折让

Nike Court Legacy 大童运动鞋打造植根于网球文化的时尚风范。搭配经典缝线和复古耐克勾标志，舒适耐穿。穿上此款运动鞋，助你蓄势待发。


  • 显示颜色： 浅紫罗兰/白色/帆白
  • 款式： DA5380-501

其他细节

  • 织物、皮革与合成材质组合鞋面，彰显经典网球风范
  • 橡胶外底搭配人字形底纹，塑就强劲抓地力，营造经典外观
  • 泡绵缓震配置，带来轻盈舒适的穿着体验

产品细节

  • 舒适泡绵鞋垫
  • 后跟饰有耐克勾勾贴片
  • 后跟覆面饰有 “NIKE” 字样
尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    35.5: 鞋内长 23.2

    36: 鞋内长 23.6

    36.5: 鞋内长 24

    37.5: 鞋内长 24.5

    38: 鞋内长 24.9

    38.5: 鞋内长 25.3

    39: 鞋内长 25.7

    40: 鞋内长 26.1

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

