Nike Dri-FIT Standard Issue
男子速干篮球圆领上衣
48% 折让
作为 Nike 篮球系列的单品之一，Nike Dri-FIT Standard Issue 男子速干篮球圆领上衣将经典外观与现代性能体验巧妙糅合。法式毛圈面料结合导湿速干技术，随穿随享出众体验。该款单品可单穿，亦可叠搭。
- 显示颜色： 幻影灰白/调色/淡象牙白
- 款式： DQ5821-027
质感轻盈，干爽舒适
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 法式毛圈面料质感柔软，缔造轻盈舒适感受
- 右侧设有拉链口袋，营造充裕存储空间，轻松收纳大部分手机
产品细节
- 宽松版型，休闲舒适
- 侧边拼接、袖口、下摆和领口采用罗纹设计
- 刺绣耐克勾勾图案
- “NIKE STANDARD ISSUE”梭织标签
- 面料：61% 棉/39% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 可机洗
Standard Issue
Nike 篮球推出 Standard Issue 系列，将现代技术与经典运动风格巧妙结合。匠心设计焕新演绎经典单品，塑就出众外观和舒适体验，轻松驾驭不同场合。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
