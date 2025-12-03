 
Nike Dunk Low 大童运动鞋 - 白色/浅紫罗兰/浅紫罗兰

Nike Dunk Low

大童运动鞋

31% 折让
白色/浅紫罗兰/浅紫罗兰
队红/甜菜红/白色/甜菜红
白色/白色/白色/中柔粉

Nike Dunk 运动鞋起初专为篮球运动设计，却深受滑板爱好者青睐。这款 80 年代中期的经典运动鞋是你鞋柜里的百搭佳选。Nike Dunk Low 大童运动鞋采用鞋口衬垫，结合出色的橡胶抓地设计，无论初学滑板还是返校上课，皆可令你轻松出“型”。


  • 显示颜色： 白色/浅紫罗兰/浅紫罗兰
  • 款式： FB9109-128

Nike Dunk Low

31% 折让

Nike Dunk 运动鞋起初专为篮球运动设计，却深受滑板爱好者青睐。这款 80 年代中期的经典运动鞋是你鞋柜里的百搭佳选。Nike Dunk Low 大童运动鞋采用鞋口衬垫，结合出色的橡胶抓地设计，无论初学滑板还是返校上课，皆可令你轻松出“型”。

经久耐穿

优质材质鞋面，经久耐穿，塑就经典风范。

经典外观

鞋头部位打孔细节结合鞋口和鞋舌形状，忠实沿袭元年款 Dunk 经典外观。

强劲抓地力，驾驭日常活动

全掌型橡胶鞋底铸就非凡抓地力，同时融入与元年款类似的抓地底纹。

产品细节

  • 经典鞋带
  • 包边鞋底结构
  • 显示颜色： 白色/浅紫罗兰/浅紫罗兰
  • 款式： FB9109-128

Nike Dunk

在紧张的时间限制下，Nike Dunk 从一众混搭创意中脱颖而出，并于 1985–86 赛季亮相大学篮球场。虽然元年款学院配色设计有助彰显校队本色，但当时的 Dunk 并未造成轰动。这款运动鞋后来正是凭借低调小众的气质，加上抓附力强劲的平整鞋底，一跃成为滑板界的宠儿。数十年过去，这款日常人气单品历经多款配色迭代，掀起了一阵又一阵的抢购浪潮，影响力之大有目共睹。

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    35.5: 鞋内长 23.2

    36: 鞋内长 23.9

    36.5: 鞋内长 24.4

    37.5: 鞋内长 24.8

    38: 鞋内长 25.2

    38.5: 鞋内长 26

    39: 鞋内长 25.8

    40: 鞋内长 26.4

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。