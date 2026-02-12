Nike Dunk Low
幼童运动鞋
12% 折让
经典设计，助孩子开启运动鞋收藏之旅。Nike Dunk 运动鞋起初专为篮球运动匠心设计，却深受滑板爱好者的青睐，定义了运动鞋迷文化。Nike Dunk Low 幼童运动鞋采用柔软脚踝衬垫，结合鞋底橡胶的出色抓地力，助孩子尽情畅玩。
- 显示颜色： 白色/浅紫罗兰/浅紫罗兰
- 款式： FB9108-128
Nike Dunk Low
耐穿出众
合成材质与天然皮革组合设计，经久耐穿，彰显经典魅力。
经典设计，出众外观
鞋头部位打孔细节结合鞋口与鞋舌形状，忠实沿袭元年款 Dunk 设计，缔造经典外观。
强劲抓地力，驾驭日常活动
全掌型橡胶鞋底铸就非凡抓地力，同时融入与元年款类似的抓地底纹。
产品细节
- 经典鞋带
- 包边鞋底结构
Nike Dunk
随着截止日期逼近，Nike Dunk 从一系列混搭创意中脱颖而出，在 1985–86 赛季亮相大学篮球场。虽然元年款学院配色设计有助彰显学院格调，但事实证明 Dunk 并不受欢迎。但正是这款低调的运动鞋缺乏人气，加上平整且具有出色抓附力的鞋底，令其闯入了滑板运动员的视野。几十年后，这款日常人气单品历经多款配色迭代，掀起了一阵又一阵的抢购浪潮，其影响力毋庸置疑。
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
28: 鞋内长 18.6
29.5: 鞋内长 19.4
31: 鞋内长 20.6
32: 鞋内长 21.4
33.5: 鞋内长 22
35: 鞋内长 22.8
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
