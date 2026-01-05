Nike Flex Runner 3

¥229 ¥369 38% 折让

Nike Flex Runner 3 幼童一脚蹬易穿脱运动鞋采用便于穿脱的设计，无需系带，搭载富有抓附力的外底，备受孩子青睐。该鞋款采用深受孩子喜爱的略带弹性的内靴设计，结合经久耐穿覆面，专为运动场、课间休息和即兴追逐游戏匠心打造。柔韧外底提供可驾驭多种地面的抓地力，令孩子舒适畅玩。

轻松穿脱，乐趣无限 该鞋款采用略带弹性的内靴设计，舒适贴合，同时便于穿脱。 尽情畅玩 匠心覆面搭配后跟固定带和加固鞋头，为关键部位营造出众支撑力和耐穿性。 助力畅动 后跟匠心泡绵形状设计，在孩子快速转向时提供出色稳定性。整版融入弯曲凹槽设计，令外底保持柔韧灵活，塑就自然流畅的迈步体验。多种底纹设计，缔造可驾驭多种地面的出众抓地力。

其他细节 透气设计令鞋款轻盈非凡，帮助稚嫩双足保持干爽

后跟和鞋舌采用提拉设计，令鞋款便于穿脱