Nike Flex Runner 3
幼童一脚蹬易穿脱运动鞋
38% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Flex Runner 3 幼童一脚蹬易穿脱运动鞋采用便于穿脱的设计，无需系带，搭载富有抓附力的外底，备受孩子青睐。该鞋款采用深受孩子喜爱的略带弹性的内靴设计，结合经久耐穿覆面，专为运动场、课间休息和即兴追逐游戏匠心打造。柔韧外底提供可驾驭多种地面的抓地力，令孩子舒适畅玩。
- 显示颜色： 冰番石榴色/白色/粉紫
- 款式： FN1449-800
轻松穿脱，乐趣无限
该鞋款采用略带弹性的内靴设计，舒适贴合，同时便于穿脱。
尽情畅玩
匠心覆面搭配后跟固定带和加固鞋头，为关键部位营造出众支撑力和耐穿性。
助力畅动
后跟匠心泡绵形状设计，在孩子快速转向时提供出色稳定性。整版融入弯曲凹槽设计，令外底保持柔韧灵活，塑就自然流畅的迈步体验。多种底纹设计，缔造可驾驭多种地面的出众抓地力。
其他细节
- 透气设计令鞋款轻盈非凡，帮助稚嫩双足保持干爽
- 后跟和鞋舌采用提拉设计，令鞋款便于穿脱
产品细节
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
25: 鞋内长 15.3
26: 鞋内长 16
27: 鞋内长 17
28: 鞋内长 18.1
29.5: 鞋内长 19.6
31: 鞋内长 20.6
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
