 
Nike Gato 大童运动鞋 - 冷杉绿/白色/橡皮中褐/校园粟黄

Nike Gato

大童运动鞋

¥599
冷杉绿/白色/橡皮中褐/校园粟黄
淡象牙白/大学红/橡皮暗褐/闪电蓝
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Gato 运动鞋起初是一款备受喜爱的室内足球鞋，如今携传统风格强势回归。Nike Gato 大童运动鞋采用透气网眼布、耐穿皮革和回弹泡绵中底，在球场内外皆可助你轻松应战。


  • 显示颜色： 冷杉绿/白色/橡皮中褐/校园粟黄
  • 款式： HV9596-300

Nike Gato

¥599

Nike Gato 运动鞋起初是一款备受喜爱的室内足球鞋，如今携传统风格强势回归。Nike Gato 大童运动鞋采用透气网眼布、耐穿皮革和回弹泡绵中底，在球场内外皆可助你轻松应战。

其他细节

  • 鞋面采用合成材质与天然皮革组合设计，营造舒适贴合感受
  • 轻盈网眼布营造出色透气性
  • 中底添加柔软泡绵，缔造回弹缓震效果
  • 橡胶外底融入六边形底纹，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 经典鞋带
  • 加固鞋头设计
  • 显示颜色： 冷杉绿/白色/橡皮中褐/校园粟黄
  • 款式： HV9596-300

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    32: 鞋内长 21.4

    33: 鞋内长 21.8

    33.5: 鞋内长 22.2

    34: 鞋内长 22.8

    35: 鞋内长 23

    35.5: 鞋内长 23.6

    36: 鞋内长 24

    36.5: 鞋内长 24.4

    37.5: 鞋内长 24.6

    38: 鞋内长 25.2

    38.5: 鞋内长 25.4

    39: 鞋内长 26

    40: 鞋内长 26.2

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。