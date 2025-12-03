Nike Gato
大童运动鞋
30% 折让
Nike Gato 运动鞋起初是一款备受喜爱的室内足球鞋，如今携传统风格强势回归。 Nike Gato 大童运动鞋采用透气网眼布、耐穿皮革和回弹泡绵中底，在球场内外皆可助你轻松应战。
- 显示颜色： 冷杉绿/白色/橡皮中褐/校园粟黄
- 款式： HV9596-300
其他细节
- 鞋面采用合成材质与天然皮革组合设计，营造舒适贴合感受
- 轻盈网眼布营造出色透气性
- 中底添加柔软泡绵，缔造回弹缓震效果
- 橡胶外底融入六边形底纹，铸就非凡抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 加固鞋头设计
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
32: 鞋内长 21.4
33: 鞋内长 21.8
33.5: 鞋内长 22.2
34: 鞋内长 22.8
35: 鞋内长 23
35.5: 鞋内长 23.6
36: 鞋内长 24
36.5: 鞋内长 24.4
37.5: 鞋内长 24.6
38: 鞋内长 25.2
38.5: 鞋内长 25.4
39: 鞋内长 26
40: 鞋内长 26.2
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
