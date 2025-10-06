Nike Indy 女子高强度支撑速干衬垫可调节运动内衣采用时尚利落设计，缔造稳固穿着感受，助你轻松应对训练和日常活动。 高强度支撑设计，营造稳固支撑体验，有效减少移位，打造跑步和高强度运动的理想之选。 顺滑导湿速干面料，塑就简约利落外观，彰显个性风范。

每个人的日常活动和训练需求不尽相同，因此 Indy 运动内衣经革新升级，为你提供多种选择。 想要柔和支撑效果，畅享自如运动体验？ 试一试 Indy 低强度支撑运动内衣。 需要随行而动的舒适支撑效果？ Indy 中强度支撑运动内衣是你的不二之选。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

