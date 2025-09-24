Nike InfinityRN 4
男子公路跑步鞋
¥1,199
售罄：
此配色当前无货
Nike InfinityRN 4 男子公路跑步鞋缓震性能出色，舒适非凡，助力日常畅跑。 该鞋款采用摇杆形厚底设计，中底搭载 ReactX 泡绵，结合舒适鞋口和鞋舌，质感柔软，舒适非凡。
- 显示颜色： 黑/煤黑/黑
- 款式： DR2665-004
主要特色
- Flyknit 飞织鞋面帮助保持干爽
- 中底搭载 ReactX 泡绵，缓震出众
- 改良华夫格外底，缔造可驾驭公路地面的非凡抓地力
- 舒适鞋口和鞋舌，塑就柔软舒适的贴合感受
- 焕新设计 ReactX 缓震配置搭配匠心鞋面和鞋头，缔造出众舒适度
产品细节
- 单鞋重量：约 354 克（男码 44 码）
尺寸与尺码
- 舒适贴合，建议选大半码
- 尺码表
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
视频内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。
该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！
- 此商品悬挂NFC溯源环扣 ，手机碰一碰，了解更多 ，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
