Nike 男子鞋类尺码表

参照下表，找到适合自己的尺码。

左右滑动即可查看更多尺码。

尺码表
美码 - 男款3.544.555.566.577.588.599.51010.51111.51212.51313.51414.51515.51616.51717.51818.51919.52020.52121.522
美码 - 女款55.566.577.588.599.51010.51111.51212.51313.51414.51515.51616.51717.51818.51919.52020.52121.52222.52323.5
英码33.544.555.5666.577.588.599.51010.51111.51212.51313.51414.51515.51616.51717.51818.51919.52020.521
中国码 - MM225230235235240240245250255260265270275280285290295300305310315320325330335340345350355360365370375380385390395400
欧码35.53636.537.53838.5394040.5414242.5434444.54545.5464747.54848.54949.55050.55151.55252.55353.55454.55555.55656.5