|美码 - 男款
|3.5
|4
|4.5
|5
|5.5
|6
|6.5
|7
|7.5
|8
|8.5
|9
|9.5
|10
|10.5
|11
|11.5
|12
|12.5
|13
|13.5
|14
|14.5
|15
|15.5
|16
|16.5
|17
|17.5
|18
|18.5
|19
|19.5
|20
|20.5
|21
|21.5
|22
|美码 - 女款
|5
|5.5
|6
|6.5
|7
|7.5
|8
|8.5
|9
|9.5
|10
|10.5
|11
|11.5
|12
|12.5
|13
|13.5
|14
|14.5
|15
|15.5
|16
|16.5
|17
|17.5
|18
|18.5
|19
|19.5
|20
|20.5
|21
|21.5
|22
|22.5
|23
|23.5
|英码
|3
|3.5
|4
|4.5
|5
|5.5
|6
|6
|6.5
|7
|7.5
|8
|8.5
|9
|9.5
|10
|10.5
|11
|11.5
|12
|12.5
|13
|13.5
|14
|14.5
|15
|15.5
|16
|16.5
|17
|17.5
|18
|18.5
|19
|19.5
|20
|20.5
|21
|中国码 - MM
|225
|230
|235
|235
|240
|240
|245
|250
|255
|260
|265
|270
|275
|280
|285
|290
|295
|300
|305
|310
|315
|320
|325
|330
|335
|340
|345
|350
|355
|360
|365
|370
|375
|380
|385
|390
|395
|400
|欧码
|35.5
|36
|36.5
|37.5
|38
|38.5
|39
|40
|40.5
|41
|42
|42.5
|43
|44
|44.5
|45
|45.5
|46
|47
|47.5
|48
|48.5
|49
|49.5
|50
|50.5
|51
|51.5
|52
|52.5
|53
|53.5
|54
|54.5
|55
|55.5
|56
|56.5
Nike 男子鞋类尺码表
参照下表，找到适合自己的尺码。
左右滑动即可查看更多尺码。