Jordan Hydrip 婴童凉鞋采用简约的易穿脱设计，助力保持充沛活力，轻松驾驭多种场合和活动。采用结实且富有支撑力的一体式泡棉，搭配后跟弹性固定带和纹理鞋床，帮助稳固稚嫩双足。

其他细节

  • 纹理鞋床，有助稳固稚嫩双足
  • 鞋面镂空设计，打造出色透气性
  • 弹性后跟固定带饰有 “23” 字样，即使将固定带向前翻转置于鞋面上，此字样的外观也保持不变

产品细节

  • 显示颜色： 黑/烟灰
  • 款式： HF5983-001

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    21: 鞋内长 13

    22: 鞋内长 13.2

    23.5: 鞋内长 14.2

    25: 鞋内长 14.6

    26: 鞋内长 15

    27: 鞋内长 16.2

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。