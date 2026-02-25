攻无不克，绿茵利器。Nike Jr. Mercurial Superfly 10 Academy 耐克刺客系列大童 TF 人造场地高帮足球鞋后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，为你提供出色支撑力，助力突破后卫线。该鞋款具备出众回弹性能，助你释放疾速，一举破门。

提拉设计结合鞋口弹性材料，便于穿脱，让你无需系带，即刻上场。鞋款以柔韧灵活的织物材料搭配合成材质，提供有力支撑和出色的触球感。Dynamic Fit 鞋口融入柔软弹性材料，妥帖包覆脚踝，缔造稳固的穿着感受。

