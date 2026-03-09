Nike Killshot 2
大童薄底运动鞋
33% 折让
Nike Killshot 2 大童薄底运动鞋从元年款网球鞋中汲取灵感，采用柔软翻毛皮和顺滑皮革，塑就出众外观。 橡胶外底，舒适耐穿，增添复古风范。
- 显示颜色： 黑/橡皮黄/帆白
- 款式： IF0500-001
其他细节
- 天然皮革鞋面，塑就柔软质感
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
- 橡胶外底，增添复古魅力，铸就非凡抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 泡绵鞋垫
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
32: 鞋内长 21
33: 鞋内长 21.2
33.5: 鞋内长 21.8
34: 鞋内长 22.2
35: 鞋内长 22.6
35.5: 鞋内长 23
36: 鞋内长 23.2
36.5: 鞋内长 23.6
37.5: 鞋内长 24.2
38: 鞋内长 24.6
38.5: 鞋内长 25.2
39: 鞋内长 25.4
40: 鞋内长 25.6
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
