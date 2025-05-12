 

Nike Killshot 2

大童薄底运动鞋

¥359¥56936% 折让
黑/橡皮黄/帆白
白色/浅银/橡皮暗褐/黑
水洗珊瑚红/帆白/椰奶色/黑

Nike Killshot 2 大童薄底运动鞋从元年款网球鞋中汲取灵感，采用柔软翻毛皮和顺滑皮革，塑就出众外观。 橡胶外底，舒适耐穿，增添复古风范。


  • 显示颜色： 黑/橡皮黄/帆白
  • 款式： IF0500-001

Nike Killshot 2

¥359¥56936% 折让

Nike Killshot 2 大童薄底运动鞋从元年款网球鞋中汲取灵感，采用柔软翻毛皮和顺滑皮革，塑就出众外观。 橡胶外底，舒适耐穿，增添复古风范。

其他细节

  • 天然皮革鞋面，塑就柔软质感
  • 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
  • 橡胶外底，增添复古魅力，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 经典鞋带
  • 泡绵鞋垫
  • 显示颜色： 黑/橡皮黄/帆白
  • 款式： IF0500-001

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    32: 鞋内长 21

    33: 鞋内长 21.2

    33.5: 鞋内长 21.8

    34: 鞋内长 22.2

    35: 鞋内长 22.6

    35.5: 鞋内长 23

    36: 鞋内长 23.2

    36.5: 鞋内长 23.6

    37.5: 鞋内长 24.2

    38: 鞋内长 24.6

    38.5: 鞋内长 25.2

    39: 鞋内长 25.4

    40: 鞋内长 25.6

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

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