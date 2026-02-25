Kobe
科比大童速干篮球球衣
20% 折让
售罄：
此配色当前无货
Kobe 科比大童速干篮球球衣忠实承袭科比风范，兼具出色性能和时尚型格，打造非凡匠心之作。 透气网眼布面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你保持专注。 细节灵感源自科比，在球场上彰显曼巴精神。
- 显示颜色： 黑/沙堆白
- 款式： IB7086-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 网眼布面料，轻盈透气
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
