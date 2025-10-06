Kobe 科比大童速干篮球球衣忠实承袭科比风范，兼具出色性能和时尚型格，打造非凡匠心之作。 透气网眼布面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你保持专注。 细节灵感源自科比，在球场上彰显曼巴精神。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

