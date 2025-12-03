Kobe VIII
科比幼童运动鞋
¥669
Kobe VIII 科比幼童运动鞋专为渴望伟大的篮球小将打造。该鞋款采用流畅的简约设计，忠实再现令人难忘的出众外观，为小宝贝打造赛场内外的全明星风范，让他们舒适有型。
- 显示颜色： 白色/黑/金属色
- 款式： FN0267-102
匠心设计
Kobe 4 的出现改变了篮球鞋格局，这是一款轻盈的低帮鞋款，专注提升迅疾表现和非凡球场风范。Kobe 8 将 Kobe 4、5、6 和 7 低帮鞋款的设计精髓巧妙融合，成就篮球健将的理想佳选。
柔软鞋面
Kobe 8 于 2012 年 12 月初次亮相，为简约篮球鞋融入精制网眼。鞋面的精制网眼柔软耐穿，为小脚丫带来舒适包覆，出色贴合足形。
低帮设计，自如畅动
前足和后跟侧面采用柔韧灵活的纹理设计，帮助小宝贝在地面上自如跑跳、随心畅玩。菱形底纹恰似曼巴蛇头，塑就强劲抓地力，助力小宝贝们的初次投篮。
质感柔软，出色支撑
中底融入厚实的全掌型泡绵，为小宝贝的篮球首秀提供出众缓震效果。鞋舌采用衬垫设计，柔软舒适。
产品细节
- 经典鞋带
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
28: 鞋内长 18.7
29.5: 鞋内长 19.6
31: 鞋内长 20.7
32: 鞋内长 21.7
33.5: 鞋内长 22.4
35: 鞋内长 23.2
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
