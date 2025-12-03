Kobe VIII

¥669

Kobe VIII 科比幼童运动鞋专为渴望伟大的篮球小将打造。该鞋款采用流畅的简约设计，忠实再现令人难忘的出众外观，为小宝贝打造赛场内外的全明星风范，让他们舒适有型。

匠心设计

Kobe 4 的出现改变了篮球鞋格局，这是一款轻盈的低帮鞋款，专注提升迅疾表现和非凡球场风范。Kobe 8 将 Kobe 4、5、6 和 7 低帮鞋款的设计精髓巧妙融合，成就篮球健将的理想佳选。

柔软鞋面

Kobe 8 于 2012 年 12 月初次亮相，为简约篮球鞋融入精制网眼。鞋面的精制网眼柔软耐穿，为小脚丫带来舒适包覆，出色贴合足形。

低帮设计，自如畅动

前足和后跟侧面采用柔韧灵活的纹理设计，帮助小宝贝在地面上自如跑跳、随心畅玩。菱形底纹恰似曼巴蛇头，塑就强劲抓地力，助力小宝贝们的初次投篮。

质感柔软，出色支撑

中底融入厚实的全掌型泡绵，为小宝贝的篮球首秀提供出众缓震效果。鞋舌采用衬垫设计，柔软舒适。