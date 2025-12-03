Kobe
Dri-FIT 科比大童速干T恤
18% 折让
Kobe Dri-FIT 科比大童速干T恤采用柔软针织面料和宽松版型，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你在比赛升温之际保持干爽舒适。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IM0322-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 宽松版型，结合落肩衣袖设计
产品细节
- 63% 聚酯纤维/37% 棉
- 可机洗
