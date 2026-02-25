 
Nike Life 男子机能风马甲 - 军裤卡其/军裤卡其

Nike Life

男子机能风马甲

¥1,099

售罄：

此配色当前无货

Nike Life 男子机能风马甲从钓鱼背心汲取设计灵感，打造优选单品。采用石洗梭织面料，舒适耐穿；巧搭多个口袋，便于随身携带所需物品。 这款单品经典实穿，无论是钓鱼等户外活动还是日常城市探险，皆可助你整装待发。


  • 显示颜色： 军裤卡其/军裤卡其
  • 款式： FN3215-325

Nike Life

¥1,099

Nike Life 男子机能风马甲从钓鱼背心汲取设计灵感，打造优选单品。采用石洗梭织面料，舒适耐穿；巧搭多个口袋，便于随身携带所需物品。 这款单品经典实穿，无论是钓鱼等户外活动还是日常城市探险，皆可助你整装待发。

其他细节

  • Nike Life 系列忠实沿袭元年款的优质面料和精湛工艺，焕新重塑经典工装风和男装设计，专为运动之余的休闲生活打造
  • 衣身采用宽松设计，助力自如畅动，轻松叠搭
  • 多口袋设计，便于安全收纳日常出行所需物品

产品细节

  • 右领边、正面左下摆和后领处配有固定挂环
  • 后领内侧饰有 Nike Life 标签
  • 74% 棉/26% 锦纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 军裤卡其/军裤卡其
  • 款式： FN3215-325

尺寸与尺码

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。