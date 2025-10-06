Nike Life
男子短袖泡泡纱纽扣衬衫
30% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Life 男子短袖泡泡纱纽扣衬衫采用泡泡纱面料融入经典起皱纹理，柔软轻盈，成就百搭实穿佳选。 可与配套泡泡纱短裤搭配，令你日常有型有范。
- 显示颜色： 幻影灰白/幻影灰白
- 款式： FN3223-030
其他细节
- Nike Life 系列忠实沿袭元年款的优质面料和精湛工艺，焕新重塑经典工装风和男装设计，专为运动之余的休闲生活打造
- 胸部和衣身采用宽松设计，助力自如畅动，轻松叠搭
- 正面纽扣扣合设计搭配纽扣衣领，可供自主调节风格和包覆效果
产品细节
- 弧形下摆
- 胸部口袋
- 面料：72% 棉/13% 锦纶/13% 聚酯纤维/2% 氨纶
- 可机洗
-
