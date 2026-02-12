Luka 4 "Hčerka"

¥559 ¥649 13% 折让

Luka 4 "Hčerka" 东契奇大童篮球鞋的名称取自斯洛文尼亚语，意为“女儿”。该鞋款巧妙融合柔美粉色与活力红色，结合优雅金色细节，旨在致敬卢卡·东契奇对女儿的爱。采用 Cushlon 泡绵和 Air Zoom 缓震配置，助你制霸赛场。

稳定出众，平衡可靠

你若稳如磐石，对手便会自乱阵脚。沿袭 Luka 1 的 Flightwire 技术，塑就强劲支撑和出众包覆，带来出色稳定性，助你稳控全场。

强劲抓地，稳固耐穿

Air 加持，助你展现出众表现。前足添加出众回弹的 Air Zoom 缓震配置，实现快速离地的非凡脚感。

非凡舒适，心无旁骛

足底融入全掌型 Cushlon 泡绵，塑就舒适迈步体验。结合柔韧鞋面，助你在迅猛刺探、快速切入之际保持舒适灵活。