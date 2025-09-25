Nike Omni Multi-Court
大童体育课综合运动鞋
20% 折让
Omni 是什么意思？是指面面俱到。Nike Omni Multi-Court 大童综合运动鞋轻盈耐穿，缔造舒适运动体验。同时，按重量计算，该产品部分采用再生材料。系上鞋带，畅享你挚爱的多种活动：跳绳、羽毛球、篮球、自行车或体育互动游戏等。
- 显示颜色： 波斯紫/空间蓝/荧光黄/大学蓝
- 款式： DM9027-500
畅享舒适，尽情嬉戏
出众抓地，助力畅玩
无痕橡胶外底铸就强劲抓地力，无论是室内排球场还是室内网球场，皆可轻松驾驭。外底橡胶向上包覆至鞋侧，缔造出众耐穿性。
自由畅动
后跟和前足部位采用匠心设计。采用柔软泡绵，令双足贴近地面，让运动自由无拘。
日常佳选
透气网眼布材料，柔软轻盈。鞋头采用加固设计，为易磨损部位带来出众耐穿性。
其他细节
- 橡胶外底采用镂空设计，质感轻盈且柔韧灵活
- 后跟和鞋眼搭配合成材质覆面，塑就出众耐穿性
产品细节
- 经典鞋带
- 显示颜色： 波斯紫/空间蓝/荧光黄/大学蓝
- 款式： DM9027-500
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
35.5: 鞋内长 23
36: 鞋内长 23.8
36.5: 鞋内长 24.2
37.5: 鞋内长 24.8
38: 鞋内长 25.2
38.5: 鞋内长 25.6
39: 鞋内长 25.8
40: 鞋内长 26.4
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
