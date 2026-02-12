Nike Omni Multi-Court
幼童平衡车综合运动鞋
25% 折让
自由畅玩，尽情想象。Omni 是什么意思？是指面面俱到。Nike Omni Multi-Court 幼童综合运动鞋，助力小宝贝畅快趣动。同时，按重量计算，该产品部分采用再生材料。鞋款经久耐穿，可轻松驾驭多种室内球场地面；质感轻盈，缔造舒适畅玩体验。
- 显示颜色： 白色/白金色/白色
- 款式： DM9026-100
Nike Omni Multi-Court
出众抓地，助力畅玩
无痕橡胶外底铸就强劲抓地力，无论是室内排球场还是室内网球场，皆可轻松驾驭。外底橡胶向上包覆至鞋侧，缔造出众耐穿性。
自由畅动
后跟和前足部位采用匠心设计，提供充裕空间，满足小宝贝需求。柔软泡绵令稚嫩双足贴近地面，助力畅动自如。
日常佳选
透气网眼布材料，柔软轻盈。鞋头采用加固设计，为易磨损部位带来出色耐穿性。
其他细节
- 橡胶外底采用镂空设计，质感轻盈且柔韧灵活
- 后跟和鞋眼搭配合成材质覆面，带来出色耐穿性
产品细节
- 魔术贴粘扣式固定带
- 弹性鞋带
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
