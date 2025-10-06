Nike Pro Warm
Dri-FIT 大童（男孩）速干薄绒训练紧身裤
23% 折让
Nike Pro Warm Dri-FIT 大童（男孩）速干薄绒训练紧身裤采用匠心打造，是训练和比赛日叠搭时的理想之选。顺滑弹性面料结合内里轻微加绒设计，助你在球场内外畅享温暖。搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，在比赛升温之际帮助身体保持干爽舒适。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HF4364-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 顺滑弹性面料和弹性腰部，平整亲肤
产品细节
- 88% 聚酯纤维/12% 氨纶
- 可机洗
尺寸与尺码
- 尺码表
紧身版型：舒适贴合
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
此款产品的图片中，外层短裤仅作搭配使用，并非产品的一部分。敬请注意，并请酌情选购！
特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。此款产品的图片中，外层短裤仅作搭配使用，并非产品的一部分。敬请注意，并请酌情选购！
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
