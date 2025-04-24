Nike SB Malor

¥429

穿上 Nike SB Malor 大童薄底滑板鞋，找到平衡，轻松畅滑。 柔韧的外底设计，带来出色触板感。 鞋口采用泡绵缓震设计，搭配高磨损区域的翻毛皮覆面，缔造出色舒适感和耐穿性。

耐穿设计 结实帆布材料经久耐穿，同时有助减轻滞重感。 高磨损区域采用翻毛皮覆面加固，塑就出众耐穿性。 灵动脚感 硫化结构将外底与鞋面巧妙熔接，打造出众柔韧灵活性和复古风格。 前足添加橡胶护条，加固高磨损区域。 舒适缓震 鞋口采用柔软泡绵，赋予脚踝和后跟缓震感受，打造舒适支撑体验。

产品细节 经典鞋带

橡胶外底

显示颜色： 黑/黑/白色/白色

款式： HF1205-001