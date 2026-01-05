 
Nike Shox R4 大童气柱运动鞋是 2001 经典款的焕新鞋款，沿用其耐穿鞋面、设计线条和打孔设计，再现元年款风貌。后跟搭载 Nike Shox 缓震配置，缔造非凡舒适感受，打造高性能造型。配色 700 为圣诞系列精选配色。


  • 显示颜色： 黑/亚紫粉/金属银
  • 款式： CW2626-006

其他细节

  • Nike Shox 缓震柱起初专为提供支撑而设计，缔造出众回弹性能
  • 合成材质鞋面融入透气孔设计，帮助双足保持干爽
  • 改良版圆形华夫格外底底纹，铸就出众抓地力

产品细节

  • 经典鞋带
  • 鞋头融入橡胶材料
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    35.5: 鞋内长 23.5

    36: 鞋内长 23.8

    36.5: 鞋内长 24.2

    37.5: 鞋内长 24.6

    38: 鞋内长 24.8

    38.5: 鞋内长 25

    39: 鞋内长 25.3

    40: 鞋内长 26

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。