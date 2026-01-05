Nike Shox R4
大童气柱运动鞋
20% 折让
Nike Shox R4 大童气柱运动鞋是 2001 经典款的焕新鞋款，沿用其耐穿鞋面、设计线条和打孔设计，再现元年款风貌。后跟搭载 Nike Shox 缓震配置，缔造非凡舒适感受，打造高性能造型。配色 700 为圣诞系列精选配色。
- 显示颜色： 黑/亚紫粉/金属银
- 款式： CW2626-006
Nike Shox R4
其他细节
- Nike Shox 缓震柱起初专为提供支撑而设计，缔造出众回弹性能
- 合成材质鞋面融入透气孔设计，帮助双足保持干爽
- 改良版圆形华夫格外底底纹，铸就出众抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 鞋头融入橡胶材料
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
