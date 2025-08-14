Nike Sonic Fly
耐克超音速号大童跑步鞋
10% 折让
Nike Sonic Fly 耐克超音速号大童跑步鞋采用轻盈设计搭配柔软回弹泡绵，让步伐活力满格。要想挑战纪录，穿上它试试。
- 显示颜色： 黑/狼灰/白色
- 款式： FZ0017-001
回弹缓震
中底搭载柔软回弹泡绵，让你的迈步迸发满满活力。
轻盈耐穿
鞋款轻盈，带来迅疾表现。鞋面采用网眼布设计，轻盈透气。加固鞋头和侧边，打造出众耐穿性。
出色支撑，亲眼见证
经典鞋带巧妙搭配内靴设计，缔造稳固感受。
强劲抓地
橡胶外底融入华夫格纹路，铸就非凡抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 鞋舌采用提拉设计
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
35.5: 鞋内长 23.5
36: 鞋内长 24.2
36.5: 鞋内长 24.4
37.5: 鞋内长 25
38: 鞋内长 25.4
38.5: 鞋内长 25.6
39: 鞋内长 25.8
40: 鞋内长 26.1
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
