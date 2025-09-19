 
Nike Sonic Fly 耐克超音速号幼童跑步鞋 - 黑/狼灰/白色

穿上 Nike Sonic Fly 耐克超音速号幼童跑步鞋，引爆疾速。该跑步鞋专为成长中的速度之星而打造，采用轻盈设计搭配柔软回弹泡绵，让步伐活力满格。


  • 显示颜色： 黑/狼灰/白色
  • 款式： FZ0016-001

回弹缓震

中底搭载柔软回弹泡绵，让小宝贝的步伐迸发满满活力。

轻盈耐穿

鞋款轻盈，带来迅疾表现。鞋面采用网眼布设计，轻盈透气。加固鞋头和侧边，打造出众耐穿性。

出色支撑，亲眼见证

弹性鞋带巧妙搭配局部内靴设计，缔造稳固感受。

其他细节

  • 橡胶外底融入华夫格纹路，铸就非凡抓地力
  • 弹性鞋带搭配魔术贴粘扣固定带设计，便于穿脱

产品细节

  • 弹性鞋带
  • 鞋舌采用提拉设计
尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    28: 鞋内长 17.6

    29.5: 鞋内长 19.4

    31: 鞋内长 20.2

    32: 鞋内长 21.4

    33.5: 鞋内长 22.2

    35: 鞋内长 23

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
