Nike Sportswear
Nike 小雏菊系列男子短袖衬衫
30% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 男子短袖衬衫采用纽扣开襟设计结合宽松版型，提升造型格调。简约设计巧搭充满活力的刺绣细节，打造趣味盎然的利落外观。采用梭织面料，畅享轻盈舒适的穿着感。
- 显示颜色： 上升粉
- 款式： HJ3956-662
其他细节
纽扣开襟设计塑就经典外观，打造专属风格和包覆效果
产品细节
- 胸部口袋饰有刺绣标志
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
