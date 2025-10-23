 
Nike Sportswear Nike 小雏菊系列男子短袖衬衫 - 上升粉

Nike Sportswear

Nike 小雏菊系列男子短袖衬衫

30% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 男子短袖衬衫采用纽扣开襟设计结合宽松版型，提升造型格调。简约设计巧搭充满活力的刺绣细节，打造趣味盎然的利落外观。采用梭织面料，畅享轻盈舒适的穿着感。


  • 显示颜色： 上升粉
  • 款式： HJ3956-662

Nike Sportswear

30% 折让

Nike Sportswear 男子短袖衬衫采用纽扣开襟设计结合宽松版型，提升造型格调。简约设计巧搭充满活力的刺绣细节，打造趣味盎然的利落外观。采用梭织面料，畅享轻盈舒适的穿着感。

其他细节

纽扣开襟设计塑就经典外观，打造专属风格和包覆效果

产品细节

  • 胸部口袋饰有刺绣标志
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 上升粉
  • 款式： HJ3956-662

尺寸与尺码

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。