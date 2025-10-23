 
Nike Sportswear 男子口袋T恤 - 薄雾紫

Nike Sportswear

男子口袋T恤

28% 折让
薄雾紫
冰川蓝
黑

售罄：

此配色当前无货

穿上人气款 Nike Sportswear 男子口袋T恤，追寻好运连连。 宽松版型结合柔软棉料，助你畅享舒适的日常穿着体验。 匠心图案象征“答案全对”，激励你不论是在学习还是生活上，都应坚定目标，全力以赴。


  • 显示颜色： 薄雾紫
  • 款式： HF6594-517

Nike Sportswear

28% 折让

其他细节

  • 落肩衣袖结合宽松版型，赋予T恤宽松休闲外观
  • 厚实棉料垂坠挺括，富有结构感

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
尺寸与尺码

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。