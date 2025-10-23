Nike Sportswear
男子口袋T恤
28% 折让
售罄：
此配色当前无货
穿上人气款 Nike Sportswear 男子口袋T恤，追寻好运连连。 宽松版型结合柔软棉料，助你畅享舒适的日常穿着体验。 匠心图案象征“答案全对”，激励你不论是在学习还是生活上，都应坚定目标，全力以赴。
- 显示颜色： 薄雾紫
- 款式： HF6594-517
其他细节
- 落肩衣袖结合宽松版型，赋予T恤宽松休闲外观
- 厚实棉料垂坠挺括，富有结构感
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
