Nike Sportswear City Utility EasyOn Therma-FIT 大童冬季款加绒长裤糅合都市格调与时尚机能风，助你随心开启冒险之旅。 柔软加绒面料搭配梭织外接片，结合 Therma-FIT 技术，在降温时助你保持温暖。 侧边无拉链 EasyOn 口袋，帮助稳妥收纳物品，助你无忧畅行，自在探险。

特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

