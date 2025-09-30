Nike Sportswear Club Fleece
大童加绒长裤
¥399
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Club Fleece 大童加绒长裤舒适又时尚， 采用加绒针织面料，表面顺滑，内里柔软加绒，塑就温暖出众的日常佳选。
- 显示颜色： 调色暗灰/白色
- 款式： HJ3159-063
其他细节
- 弹性腰部搭配内置抽绳，打造理想贴合感
- 罗纹裤管口，尽显挚爱运动鞋魅力
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 口袋：100% 棉
- 侧边口袋设计
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
