Nike Sportswear Club Fleece
大童 Oversize 风全长拉链开襟加绒连帽衫
36% 折让
柔软宽松的连帽衫，属实是人气单品。 Nike Sportswear Club Fleece 大童 Oversize 风全长拉链开襟加绒连帽衫采用宽松衣袖和衣身设计，助你畅享舒适自在的穿着体验。 胸前饰有 Futura 刺绣标志，彰显经典 Nike 风范，成就经典之作。
- 显示颜色： 世界靛青/白色
- 款式： FD2931-499
其他细节
- 口袋设计，方便收纳物品，助你安心畅玩
- 弹性罗纹袖口与下摆，舒适非凡且有助稳固衣身
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 正面双向拉链开襟
- 刺绣 Futura 标志
- 可机洗
- 显示颜色： 世界靛青/白色
- 款式： FD2931-499
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
