Nike Sportswear Premium Essentials
男子户外T恤
¥349
Nike Sportswear Premium Essentials 男子T恤采用柔软针织棉料，结合轻微落肩和宽松版型设计，上身即可营造熟悉的挚爱T恤质感。匠心图案旨在致敬户外活动，轻松百搭，适合日常穿着。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： HF6172-133
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
